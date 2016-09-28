Андрій Рева: Гроші ходять за людиною - принципово новий підхід Уряду в реалізації програм з допомоги громадянам

„Нова соціальна політика Уряду” - під такою назвою пройшла зустріч у Кабінеті Міністрів з представниками регіональних ЗМІ. А розпочав тематичну розмову із медійниками Прем’єр – Міністр України Володимир Гройсман.

Детально ж про нові підходи Уряду саме до соціального захисту населення розповів Міністр соціальної політики Андрій Рева.

За словами Міністра, нова соціальна політика Уряду має на найближчу перспективу розробити чотири напрямки. Перший полягає у втіленні системного переходу від „банальної роздачі” коштів до створення умов для гідної оплати праці. У цьому ж ключі вирішуватиметься і проблема зайнятості.

Друге завдання полягає у виокремленні адресності програм, що призначені для допомоги людям.

„ Ми мусимо відійти від радянського принципу гуртового розподілу коштів до індивідуального, - зазначив Андрій Рева.- Тут має працювати єдиний підхід: гроші ходять за людиною”.

По – третє, за словами Міністра, визріла гостра необхідність переходу на нову якість обслуговування людей при наданні соціально – адміністративних послуг.

І четвертий пріоритет сучасних підходів Уряду до соціального захисту населення стосується нової системи створення відомчих органів на рівні територіальних громад.

Загалом, журналістів із різних куточків України цікавили питання монетизації пільг, податок на пенсії працюючим пенсіонерам, робота органів соціального захисту на прифронтових українських територіях, виплати студентських стипендій та ін. Загалом, інформаційний день щодо питань соціальної політики для журналістів із регіонів видався достатньо насиченим і пізнавальним.

Міністерство соціальної політики України