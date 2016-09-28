Андрій Рева: Законопроект про монетизацію пільг розраховуємо внести до ВР до кінця року

Про це Міністр соціальної політики України Андрій Рева повідомив на зустрічі із журналістами регіональних ЗМІ. Законопроект стосується монетизації пільг на проїзд у громадському транспорті.

«Такий законопроект Міністерством соціальної політики розроблено, і після того, як він буде схвалений Кабінетом міністрів України, його буде подано на розгляд Верховної Ради України, ми сподіваємося це станеться до кінця поточного року, – зазначив Міністр. - Якщо систематизувати і потім ці пільги монетизувати, тобто виплачувати в грошовій формі, то після цього можна впевнено сказати, що гроші, виплачені й людина може використати їх на власний розсуд”.



Міністерство соціальної політики України