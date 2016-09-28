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Андрій Рева: Законопроект про монетизацію пільг розраховуємо внести до ВР до кінця року

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Про це Міністр соціальної політики України Андрій Рева повідомив на зустрічі із журналістами регіональних ЗМІ. Законопроект стосується монетизації пільг на проїзд у громадському транспорті.

«Такий законопроект Міністерством соціальної політики розроблено, і після того, як він буде схвалений Кабінетом міністрів України, його буде подано на розгляд Верховної Ради України, ми сподіваємося це станеться до кінця поточного року, – зазначив Міністр. - Якщо систематизувати і потім ці пільги монетизувати, тобто виплачувати в грошовій формі, то після цього можна впевнено сказати, що гроші, виплачені й людина може використати їх на власний розсуд”.


Міністерство соціальної політики України

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