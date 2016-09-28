Субсидії на опалювальний період призначатимуться у жовтні

Якщо сім’я подала документи на оформлення субсидії і на неопалювальний період вона не призначена, підстав для хвилювання не повинно бути. Розрахунок розміру субсидій на опалювальний період 2016-2017рр. проводитиметься після початку опалювального періоду, який в Україні зазвичай починається після 1 жовтня. Про це заявляє Міністр соціальної політики Андрій Рева.

За його словами, житлова субсидія є безповоротною допомогою уряду українським сім’ям у сплаті комунальних послуг і призначається на 12 місяців, а її розрахунок проводиться окремо на неопалювальний період і окремо на опалювальний. Повертати її не потрібно, навіть у разі продажу квартири, на яку була оформлена житлова субсидія. Наразі органи соціального захисту населення проводять розрахунки на неопалювальний період.

«Якщо комусь не вийшла субсидія на неопалювальний період, панікувати не варто. Таким родинам у жовтні буде здійснено автоматичний перерахунок на опалювальний період. Жодних додаткових документів подавати не потрібно, система здійснить перерахунок автоматично з урахуванням оплати за опалення - централізоване або індивідуальне», - уточнив Андрій Рева.

Міністр також зазначив, що органи соціального захисту населення проводитимуть розрахунки на основі нових тарифів та інформації від надавачів послуг – тепло-, газо- та електропостачальних організацій. Інформація про розмір субсидії буде відображена у листопадових платіжках за оплату комунальних послуг.

У Мінсоцполітики нагадують: на опалювальний період 2016-2017 рр. житлові субсидії видаватимуться на основі тих критеріїв, які діють на сьогодні. Тобто без врахування наявності депозитів і доходів від їх розміщення в банку, без будь-яких обмежень щодо наявності майна.

Допомогу держави – субсидію – може отримати більшість українських родин, якщо їхні комунальні витрати перевищують в середньому 15% щомісячного сукупного доходу. Уряд адресно заплатить за кожного громадянина.

Держава зробила крок назустріч і тим людям, які орендують житло. Такі сім’ї, на підставі договору найму (оренди) житла, теж можуть оформити субсидію і значно менше платити за комунальні послуги.

Субсидія розраховується виходячи з доходу зареєстрованих у будинку (квартирі) осіб і оформлюється на будь-кого з членів сім’ї. Наявність заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги не впливає на визначення права на призначення субсидії.

Для отримання державної допомоги у сплаті житлово-комунальних послуг необхідно заповнити лише Заяву та Декларацію про доходи. Жодних інших документів не потрібно. Якщо у складі сім’ї відбулися зміни – збільшилася кількість зареєстрованих у житловому приміщенні людей чи зменшилася – про це варто повідомити органи соціального захисту для перерахунку розміру субсидії.

Міністерство соціальної політики України