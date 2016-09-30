Сторонами соціального діалогу розпочато виконання Генеральної угоди на 2016-2017 роки.

Так, пунктом 2.94 Угоди передбачено зобов’язання сторін провести до 1 жовтня консультації щодо відновлення щорічного (з 1 березня) перерахунку щомісячних страхових виплат для потерпілих на виробництві та можливості підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю для застрахованих осіб.

Такі консультації відбулися 28 вересня 2016 в Міністерстві соціальної політики України.

Участь у консультаціях взяли представники Мінсоцполітики, СПО об’єднань профспілок, СПО сторони роботодавців, виконавчих дирекцій фондів соціального страхування та Державної служби зайнятості (Центрального апарату).

За результатами консультацій сторони відзначили необхідність поновлення щорічного перерахунку щомісячних страхових виплат, який було зупинено з 1 січня 2015 року до стабілізації фінансово-економічного становища держави.

З урахуванням розрахунків виконавчої дирекції Фонду від нещасних випадків учасники консультацій дійшли згоди щодо можливості відновлення такого перерахунку з 1 березня 2017 року. Такий перерахунок потребуватиме близько 700 млн гривень та може бути забезпечений за рахунок коштів системи соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

Щодо можливості підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю для застрахованих осіб, учасники консультацій обговорили можливість встановлення таких виплат у фіксованому розмірі. Державній службі зайнятості рекомендовано здійснити відповідні розрахунки та винести зазначене питання на чергове засідання правління Фонду.

Довідково: Генеральну угоду про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні підписано 23 серпня 2016 року.

Наразі триває робота з підготовки плану заходів з виконання Генеральної угоди на 2016-2017 роки з метою подальшого його затвердження Урядом.

Міністерство соціальної політики України