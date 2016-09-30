Володимир Гройсман: Потрібно прибирати бар'єри на шляху людей з обмеженими можливостями

У містах країни потрібно більше уваги приділяти питанню безбар'єрності та враховувати особливі потреби людей з обмеженими можливостями. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з паралімпійцями – учасниками та переможцями Паралімпіади в Ріо-де-Жанейро в Західному реабілітаційно-спортивному центрі національного комітету спорту інвалідів України у Львівській області.

"Нам потрібно більше уваги приділяти у нашій країні безбар'єрності, - заявив Володимир Гройсман. - Треба більше приділяти цьому питанню уваги в Україні в цілому у містах: транспорт, інфраструктура, інклюзивна освіта, можливість доступу до соціальних та медичних закладів, до закладів, які надають послуги".

Голова Уряду зауважив, що не усі пам'ятають під час будівництва чи реконструкції об'єктів про особливі потреби людей з обмеженими можливостями "і що для них потрібно трохи більше уваги для того, щоб не робити бар'єри на цьому доступі".

У цьому контексті Прем’єр-міністр закликав до зміни нормативної бази та посилення вимог до реконструкції об'єктів задля врахування таких особливих потреб.

Володимир Гройсман закликав усіх до розуміння та уваги до людей з обмеженими можливостями.

Прем’єр-міністр повідомив, що наступного року через фінансування регіональних програм з Державного бюджету Уряд буде відновлювати спортивну інфраструктуру в Україні. "Нам треба відновлювати спортивні площадки, нам треба відновлювати стадіони для заняття масовим спортом, заняття фізичною культурою", - зауважив він.

Володимир Гройсман зазначив, що предметно займається цими питаннями не перший рік. За його словами, не потрібно мати величезні можливості для початку відновлення спортивних об'єктів та подолання бар'єрності у містах.

"І увага до людей з особливим потребами, і питання модернізації спортивної інфраструктури є в полі зору нашої роботи. Я думаю, що наступного року ви швидко побачите результати цих пріоритетів", - підкреслив Голова Уряду.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ