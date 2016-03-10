Звернення Міністра соціальної політики України Андрія Реви з нагоди Міжнародного дня громадян похилого віку,

Шановні наші батьки та матері, дідусі та бабусі!

Дорогі друзі!

Усі ті, хто був завжди поруч нас, розділяв нашу радість та підтримував у часи печалі, хто будував для нас майбутнє та стояв на сторожі миру і спокою!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди Міжнародного дня громадян похилого віку, що відзначається 1 жовтня! Нехай цей день осені буде для вас справжнім святом заслуженого визнання і турботи.

Дозвольте висловити найтепліші слова вдячності за тяжкий труд на благо нашої країни, за ваші численні подвиги та чесноти, за те, що кращі роки свого життя ви віддавали дітям та онукам, виховуючи незалежне та цілеспрямоване поколі6ння.

Перед нами зараз стоїть багато завдань: відродити стабільність та могутність нашої країни, подбати про прийдешні покоління та не менш важливе з них — потурбуватися про вас, наших старших друзів та порадників.

Не можливо, звісно, передати словами всієї поваги, подяки за те, що ви є на землі, що у тяжку мить ви завжди порадите та підтримаєте. Адже ваш досвід, ваша мудрість це невичерпне джерело, яке б’є крізь віки і живить усі прийдешні покоління. Сьогодні використовуючи інформаційні технології та новації технічного прогресу літня людина не рідко здатна зробити більше молода, і мова йде зовсім не про сили та енергію, яка властива молодому поколінню, а про досвід і терпіння, наполегливість та здатність досягати поставлених завдань, ментальну гнучкість й толерантність, які присутні більшості літніх людей.

Сьогодні ми повинні зробити все для того, щоб ви відчували любов, турботу та захист, завжди були активними та незалежними.

Бажаю вам і в цей, і в усі наступні дні бути здоровими та щасливими, нехай ваші уста завжди сяють посмішкою, а вірними життєвими супутниками будуть повага та добробут.

Усіх земних благ вам на довгі і мирні літа.

Міністерство соціальної політики України