Андрій Рева: Мінфін займатиметься верифікацією тих виплат, котрі не може верифікувати Мінсоцполітики

На початку нинішнього року Міністерство фінансів вирішило провести верифікацію соціальних виплат. Питання щодо результатів цієї ревізії не вщухають. Тож, чим завершився цей процес?

На початку нинішнього року Міністерство фінансів вирішило провести верифікацію соціальних виплат. Питання щодо результатів цієї ревізії не вщухають. Тож, чим завершився цей процес?

«Ми повернулися до питання гарних ідей та їх поганої реалізації, - каже Міністр соціальної політики Андрій Рева, відповідаючи журналу «Фокус». – Верифікація закінчилася тим, чим слід було й очікувати: чим більше гучних заяв, тим менше результатів».

За словами Міністра, тоді, коли її вирішили провести, стверджували про жахливі зловживання на десятки мільярдів гривень. Реально ж виявлені Мінфіном порушення соціальних органів звелися до огріхів в іменах, прізвищах та номерах ідентифікаційних кодів. Мовляв, Міністерство фінансів витратило на це грандіозну кількість ресурсів, але в результаті не отримало від цього ніякого результату.

„Нещодавно ми з цього приводу зустрічалися з Міністром фінансів і прийшли до логічного висновку, що Мінфін повинен займатися верифікацією тих виплат, що їх не може верифікувати Місоцполітики, - повідомив Андрій Рева. - Наприклад, це соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам. Адже ми не можемо взяти в СБУ списки осіб, котрі пересікали лінію розмежування, а Міністерство фінансів може. Або, ми не можемо дізнатися про прибутки, отримані субсидіянтами з відсотків по депозитах, – а в Мінфіні ці дані є. Ми не можемо відстежити факти здійснення покупок, – а в Мінфіну є така можливість”.

Міністерство соцiальної політики України