Віталій МУЗИЧЕНКО: безробітні теж мають право на субсидію

Допомогу на оплату комунальних послуг можуть отримати й люди, які декларують «нульові доходи»

Що ближче початок опалювального сезону, то більше на адресу редакції «УК» надходить запитань від читачів щодо призначення житлових субсидій. Роз’яснення надав директор департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соцполітики Віталій МУЗИЧЕНКО.

— Які види доходів враховують під час оформлення субсидії, а які ні?

— На сьогодні для призначення субсидії сукупний дохід обчислюють із нарахованих особам доходів без урахування податку з доходів фізичних осіб. До сукупного доходу не враховують: сплачені особою аліменти, доходи від розміщення депозитів, допомогу громадських та благодійних організацій, регресні виплати, вартість санаторно-курортного лікування, вартість ортопедичних засобів та засобів реабілітації, які отримано через Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Також кошти осіб, отримані від участі в АТО, не враховують в дохід.

— Яких змін зазнав алгоритм призначення субсидій громадянам цього року?

— У травні уточнено види доходів. Переглянули і вилучили соціальні виплати, які отримують на усиновлених дітей. Відтепер не враховують у дохід суми виплат тимчасово переміщеним особам. Вони мають можливість отримувати субсидії. Це дало можливість забезпечити соціальний захист окремих груп громадян.

Також у травні внесено зміни до порядку надання субсидій. Громадянам, які перебувають на обліку в центрі зайнятості і отримують допомогу з безробіття, студентам денної форми навчання враховують фактичний розмір доходу. А громадянам, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, але не отримують допомогу з безробіття, враховують один прожитковий мінімум. Для тих, хто не перебуває на обліку в центрі зайнятості і свої доходи декларує як нульові, ставимо два прожиткових мінімуми. У такий спосіб стимулюємо громадян показувати доходи.

— Як розраховуватимуть субсидію на нинішній опалювальний сезон? Потрібно декларувати доходи за весь минулий рік чи лише за шість місяців цього? І яку зарплатню беруть до уваги, так звану «брудну» чи ні?

— Під час призначення субсидій нинішнього року враховують доходи, отримані в минулому календарному році. Нараховані доходи, за винятком податку з доходів фізичних осіб. Не виключається військовий податок, профвнески. Наприклад, якщо вам нарахували 2 тисячі гривень, із цієї суми ви платили 350 гривень податку на доходи фізичних осіб, то в розрахунок візьмуть 1650 гривень. Ідеться про середні показники. Кожна сім’я може приблизно порахувати свій дохід і витрати на сплату за комунальні послуги.

— Трапляються ситуації, не прописані в нормативах. Хто має право ухвалювати рішення про розгляд тієї чи іншої ситуації?

— 70—80% базових ситуацій вплітають в основну канву певного документа, а решта виходять за її межі. У кожному районі і місті створено комісії при місцевих органах влади. Вони колегіально виносять рішення щодо кожного випадку окремо. Приміром, не надають субсидію, якщо була покупка на суму 50 тисяч гривень.

Однак ця сума умовна, бо покупки бувають різні. Якщо сім’я купує за необхідності єдине житло, комісія має право ухвалити позитивне рішення. Або ще така ситуація, коли разом із батьками зареєстровані в оселі ще й діти, але з певних причин не живуть за місцем реєстрації. На загальних підставах доходи всіх зареєстрованих мають підсумувати. А в конкретній ситуації за умови документального підтвердження про відрядження чи довготривале лікування комісія має право ухвалити позитивне рішення на користь громадян.

Міністерство соцiальної політики України