Субсидія надається на оплату фактично спожитих послуг

Безповоротна допомога Уряду – субсидія – це безготівкова допомога для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Якщо газ, тепло чи електроенергію не використано споживачами в межах соціального нормативу за підсумками опалювального періоду, то держава не може залишати на рахунках у монополістів кошти в повному обсязі, якщо послугу людям фактично не надано. Про це повідомляють в Міністерстві соціальної політики України.

За результатами минулого опалювального періоду (2015-2016 рр.) на рахунках постачальників комунальних послуг утворилася сума невикористаних субсидій у розмірі понад 10 млрд грн. Тому ще в квітні 2016 року Кабінетом Міністрів України було прийнято рішення повернути ці кошти в державний бюджет. Однак отримувачам субсидій залишили вартість 100 кубів газу або 150 кіловат електроенергії (в залежності газове чи електричне опалення).

Крім того, не варто вірити поширеним у суспільстві міфам про те, що субсидію перестануть давати, якщо не використовувати в повному обсязі газ, воду та електроенергію, на оплату яких надана допомога від держави. В Мінсоцполітики наголошують: «випалювати» газ до рівня призначеної субсидії нерозумно, позаяк у результаті економії у теплі місяці сім’я має нагоду менше платити у більш холодніші періоди. Мало того, за рахунок зекономлених коштів можна сплачувати обов’язковий платіж.

Згідно з порядком призначення і надання субсидій населенню, безповоротна допомога на сплату «комуналки» призначається в межах соціальних норм площі житла та нормативів використання житлово-комунальних послуг. Її розмір НЕ залежить від фактичного споживання. А от зекономлена сума житлової субсидії може бути оформлена у рахунок майбутніх платежів, у тому числі обов’язкової плати за комунальні послуги.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ