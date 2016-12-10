Переселенці можуть претендувати на субсидію, – Мінсоцполітики

Переселенці, які винаймають житло, і люди, які живуть не за місцем реєстрації, можуть претендувати на отримання субсидій на житлово-комунальні послуги. Про це в ефірі програми «Ранкова Хвиля» «Громадського радіо» повідомив директор департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко.

«Якраз для цих категорій населення, які проживають не за місцем реєстрації, є можливість оформлення субсидій з урахуванням договору оренди житла. Ми не вимагаємо якихось конкретних критеріїв, основне, щоб це був письмово складений договір, з переліком осіб, які проживають в орендованому житлі, і було визначено, хто сплачує за житлово-комунальні послуги. Це й буде підставою для призначення субсидій», - сказав Віталій Музиченко.

Також директор департаменту державної соціальної допомоги зазначив, що сума субсидії у цьому опалювальному сезоні буде досить високою: «Середній розмір субсидії, який ми прогнозуємо в цьому опалювальному періоді, буде становити десь до 2000 гривень на домогосподарство на місяць».

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ