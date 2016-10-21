Уряд компенсує жовтневі комунальні витрати тим сім’ям, які не встигли оформити субсидію

Тим сім’ям, які не встигли оформити житлову субсидію до початку опалювального сезону, Уряд компенсує жовтневі витрати на комунальні послуги.

Буде також компенсовано витрати на комунальні послуги за листопад у разі звернення за допомогою протягом двох місяців з дати початку опалювального періоду, повідомляють у Міністерстві соціальної політики України.

Незалежно від виду опалення - централізоване теплопостачання чи індивідуальне газове або електричне опалення – у разі надходження заяви про призначення субсидії, до прикладу у грудні, безповоротна допомога Уряду буде призначена з початку опалювального сезону. Тобто держава відшкодує комунальні витрати родини за два місяці.

Крім того, у разі подання заяви на призначення субсидії протягом трьох місяців з моменту підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, субсидія призначається з дати підвищення тарифів. Тобто, якщо у жовтні змінюється тариф на один з видів послуг, наприклад холодне водопостачання та водовідведення, субсидія буде призначена з 1 жовтня, навіть якщо звернення надійде значно пізніше, скажімо у грудні.

Відповідне рішення зафіксовано у постанові Кабінету Міністрів України №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива». Рішення про дату початку (закінчення) опалювального періоду приймають виконавчі органи сільської селищної, міської ради або місцеві держадміністрації.

Міністерство соцiальної політики України