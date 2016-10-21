Павло Розенко: Уряд працює над пошуком механізму і фінансового ресурсу для перерахунку всіх пенсій

Кабінет Міністрів України шукає можливості і додатковий фінансовий ресурс для перерахунку всіх пенсій з урахуванням нинішніх реалій. Про це в інтерв’ю газеті «Факты и комментарии» заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«У нас зараз гостро стоїть проблема осучаснення пенсій, що дозволить підняти всі без винятку пенсії. Останній раз це відбувалося шість років тому - в 2011 році. І потім - ще за президентства Януковича - процес осучаснення пенсій був заморожений», - сказав він.

За словами Павла Розенка, Міністерство соціальної політики і Міністерство фінансів вже отримали доручення спільно з Пенсійним фондом розробити механізм осучаснення пенсій, який дозволить підняти виплати всім без винятку пенсіонерам. «Причому справедливо і пропорційно», - наголосив Віце-прем’єр.

«Зараз ми шукаємо можливості і додатковий фінансовий ресурс, щоб відновити справедливість і перерахувати всі пенсії з урахуванням нинішніх реалій», - зазначив Павло Розенко, додавши, що приблизна «вартість» осучаснення пенсійних виплат може скласти від 8 до 10 мільярдів гривень до кінця 2016 року.

«Це колосальна сума, яку нам потрібно десь знайти. Сподіваюся, що ми її знайдемо. Ми не забуваємо про пенсіонерів і прекрасно усвідомлюємо несправедливість збільшення тільки мінімальних виплат, без індексації всіх інших пенсій, як це відбувалося останні п'ять років», - підкреслив урядовець.

«Уряд, як ніхто інший, зацікавлений у зростанні доходів населення. У підвищенні пенсій, зарплат, стипендій. Адже це не тільки підвищить купівельну спроможність населення, збільшить оборот коштів, пожвавить економіку, але ще і значно знизить навантаження на бюджет за рахунок скорочення отримувачів субсидій. Люди з високими зарплатами і пенсіями в майбутньому зможуть самостійно - без підтримки держави - оплачувати житлово-комунальні послуги», - наголосив Павло Розенко.

ПРЕС-СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ