Андрій Рева: Наша мета - запровадження європейського співвідношення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму

Про це 27 жовтня заявив Міністр соціальної політики України Андрій Рева під час брифінгу, присвяченого збільшенню рівня соціальних стандартів у 2017 році.



„За останні два роки індекс споживчих цін в Україні зріс на 240 відсотків, середня заробітна плата по країні при цьому зросла на 57 відсотків, а мінімальна зарплата – лише на 19. Рішенням про підвищення мінімальної заробітної плати ми ліквідовуємо цю величезну прірву”, - наголосив Міністр. Відтепер, за його словами, мінімальна заробітна плата зростатиме швидше за прожитковий мінімум. Це стимулюватиме працездатних громадян, які вже тривалий час живуть за рахунок державної допомоги, йти працювати. Таким чином, за словами Міністра, вдасться досягнути європейського співвідношення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, збільшивши при цьому надходження до бюджету та стимулюючи економіку.

Відповідаючи на запитання журналістів, Андрій Рева пояснив, що мова не йде про збільшення грошової маси або залучення державних запозичень. „Усі гроші на збільшення мінімальної заробітної плати надійдуть з економіки. Прогнозний рівень інфляції та дефіцит бюджету плануються без змін”, – запевнив Міністр соціальної політики. За його словами, цього вдасться досягти через детінізацію економіки. Адже за умов, коли значна частина економіки знаходиться поза законом, її детінізація дозволить отримати значно більше ресурсів ніж поступове зростання.

Андрій Рева також поінформував присутніх про те, що підвищення розміру мінімальної заробітної плати є не спонтанним рішенням, а зваженим кроком та результатом довготривалого робочого процесу, консультацій експертів на рівні Уряду, професійних спілок та роботодавців. „Хочу подякувати усім, хто брав участь у цій напруженій роботі, – урядовим органам, Президенту, депутатам та лідерам фракцій з числа тих, хто підтримав це рішення”, - заявив Міністр соціальної політики України Андрій Рева.

Міністерство соцiальної політики України