Павло Розенко: Головний інструмент наповнення бюджету Пенсійного фонду – детінізація економіки, а не підвищення пенсійного віку

Головними інструментами наповнення бюджету Пенсійного фонду є детінізація економіки, економічний розвиток та легалізація ринку праці. Про це в інтерв’ю виданню «Власть денег» заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Ще коли у 2011 році підвищували пенсійний вік, я говорив про те, що наслідком цього кроку не стане збалансування бюджету ПФ і підвищення пенсій, - сказав він. – Такі моделі пенсійної реформи не є каталізатором зменшення дефіциту бюджету ПФ».

«Наші проблеми суттєво відрізняються від проблем пенсійної системи інших країн. Тому для нас стандартні рекомендації МВФ, за рахунок яких в усіх країнах підвищують пенсійний вік, не зовсім актуальні», - переконаний Павло Розенко.

За його словами, проблема Пенсійного фонду полягає у тому, що сьогодні із близько 18 млн громадян, які працюють, сплачують пенсійні внески – лише 11 млн. «Значна частина тих, хто платить ці внески, роблять це із мінімального розміру заробітної плати, отримуючи решту «у конверті». Тому ось це і є додатковий ресурс ПФ - детінізація економіки, економічний розвиток та легалізація ринку праці», - наголосив Віце-прем’єр .

«Це головний інструмент наповнення бюджету ПФ, а не підвищення пенсійного віку», - підкреслив Павло Розенко.

ПРЕС-СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ