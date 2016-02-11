Понад 6 тисяч переселенців отримають допомогу від міжнародних партнерів

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України звертає увагу внутрішньо переміщених осіб на можливість взяти участь у проекті «Допомога сім’ям, що постраждали від конфлікту на сході України».

Проект реалізується Католицькою службою допомоги (Catholic Relief Services) та Міжнародним Благодійним Фондом «Карітас України», фінансується Агентством Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку («USAID»).

Метою проекту є забезпечення безпечних та гідних умов проживання внутрішньо переміщених осіб та інших осіб в Україні, які постраждали внаслідок збройного конфлікту.

У рамках частини проекту за компонентом «Допомога особам, що постраждали від конфлікту на сході України», у впровадженні якого зацікавлене Міністерство, буде надана допомога 6412 особам, які постраждали від конфлікту на сході України шляхом впровадження багатосекторального підходу, що визначили виконавці проекту. Зокрема, надаватимуться грошові гранти незахищеним сім’ям для придбання предметів, необхідних для того, щоб пережити зиму, включаючи одяг, взуття, обігрівачі, вугілля та дрова; з метою підтримки у зимовий період незахищених осіб забезпечуватимуть непродовольчими товарами; надаватиметься допомога у формі грошових грантів для проведення ремонту осель у поселеннях вздовж лінії розмежування; надаватимуться грошові гранти особам, які були в минулому власниками малих підприємств, для відновлення підприємницької діяльності; надаватиметься допомога у працевлаштуванні ВПО, включаючи тренінги з питань повернення до роботи, підготовку до співбесід, та пряме скерування до працедавців, зацікавлених у працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб.

З метою задоволення психологічних потреб внутрішньо переміщених осіб, які переживають тривалу зміну місця проживання, виконавці проекту продовжать діяльність 8 дитячих центрів, відкритих в місцях з великою кількістю внутрішньо переміщених осіб. Ці дитячі центри допомагають дітям та їхнім батькам долати емоційні травми, завдані переміщенням, та інтегруватись у нову громаду.

Географічні межі проекту: Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Полтавська та Запорізька області.

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ УКРАЇНИ