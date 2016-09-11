В Україні призначено житлові субсидії вже 6,4 млн домогосподарств

В Україні призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 6,4 млн домогосподарств. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи селекторну нараду з питань реалізації програми житлових субсидій у вівторок.

"Ми маємо на сьогодні вже призначених субсидій на рівні 6,4 млн родин. Це означає, що 6,4 млндомогосподарств отримають державну знижку на оплату житлово-комунальних послуг", - повідомив Володимир Гройсман.

Прем’єр-міністр зазначив, що серед лідерів на місцях, що демонструють найвищі результати та мали серйозно організовану роботу, - Сумська, Полтавська, Донецька, Черкаська, Вінницька, Київська, Івано-Франківська, Львівська і Волинська області.

Серед областей з найгіршими показниками - Одеська, Закарпатська області та м. Харків. "Ваше завдання, щоб за декілька тижнів ситуація була виправлена. Я вважаю, що це питання організації саме на місцях", - зазначив він, звертаючись до представників місцевої влади.

Голова Уряду висловив сподівання, що найближчим часом робота буде покращена також в областях з середніми показниками.

"Фактично, у найбільшій частині України, абсолютно, ситуація є достатньо позитивною", - заявив він.

Міністерство соцiальної політики України