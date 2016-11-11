Понад півмільйона українських родин отримали грошову допомогу від Уряду на придбання твердого палива

Уряд додатково виділив понад 359 мільйонів гривень допомоги населенню на закупівлю твердого палива та скрапленого газу. Це рішення прийняли урядовці на засіданні Кабінету Міністрів України, що відбулося 9 листопада 2016 року.

Це означає, що більш ніж півмільйона українських родин, що проживають у сільській місцевості і для опалення житла не використовують природний газ або інші види опалення – централізоване або електричне, мають змогу скористатися урядовою допомогою й закупити тверде паливо, щоб належним чином підготуватися до зими.

Безповоротна грошова допомога Уряду на придбання твердого палива (вугілля, дров, брикетів тощо) призначається виходячи з норми у дві тонни на одне домогосподарство на рік і граничного показника вартості, який становить 2 000 грн за тонну.

Субсидія на придбання твердого палива оформляється так само, як і звичайна житлова субсидія. Щоб її отримати, потрібно подати в місцевий орган соціального захисту декларацію про доходи та заяву. В останній слід підкреслити поле зі словами "на придбання твердого палива та скрапленого газу".

Такою допомогою мають можливість скористатися ті сім’ї, які використовують для опалення виключно тверде паливо. Субсидія їм надається незалежно від площі житла і виплачується один раз на рік в готівковій формі на особовий рахунок в банку. Чим менший дохід родини, тим більший розмір урядової допомоги вона отримає.

Міністерство соцiальної політики України