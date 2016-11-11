Мінсоцполітики: У 2016-му вдалося охопити оздоровленням та відпочинком понад 2 млн дітей

7 – 8 листопада 2016 року на базі дитячого центру „Артек” (м. Київ, Пуща-Водиця, 14-та лінія) під головуванням заступника Міністра соціальної політики України Віталія Мущиніна відбулася Всеукраїнська нарада, на якій було підбито підсумки кампанії з оздоровлення та відпочинку дітей у 2016 році.



У заході взяли участь фахівці Департаменту оздоровлення та санаторно-курортного лікування Мінсоцполітики, керівники структурних підрозділів облдержадміністрацій, до компетенції яких відносяться зазначені питання, директори дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія» Сергій Капустін та Едуард Лебединський, заступник Голови Федерації профспілок Євген Драп'ятий, керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Відкриваючи зібрання, Віталій Мущинін насамперед подякував усім присутнім за належну організацію роботи з дітьми.

„Незважаючи на складну економічну ситуацію, ви разом з місцевими органами виконавчої влади та самоврядування змогли організувати роботу таким чином, щоб не тільки не знизити планові показники оздоровлення та відпочинку дітей, а й навіть перевиконати їх. У 2016-му нам вдалося охопити оздоровленням та відпочинком понад 2 млн дітей - 52,5 % від загальної чисельності дітей шкільного віку, а це на 98 тис. дітей більше ніж торік. З них оздоровленням – 683 тис. дітей, що на 39 тис. дітей більше ніж у 2015-му”, - сказав заступник Міністра соцполітики.

Віталій Мущинін зауважив, що майже всі регіони виконали завдання стосовно кількості дітей, в тому числі дітей пільгових категорій, яких було заплановано охопити оздоровленням та відпочинком у нинішньому році. Особливо він відзначив - за високі показники - роботу структурних підрозділів Харківської, Черкаської, Херсонської, Запорізької областей та м. Києва. Також, за його словами, заслуговує на увагу досвід колег з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Полтавської областей, які змогли забезпечити оздоровленням більше 25 % дітей при середньому показнику по Україні 17,3%.

„Цьогорічна оздоровча кампанія пройшла успішно. Однак вже сьогодні ми повинні думати про наступний рік. Події сьогодення зумовлюють необхідність удосконалення вже існуючих та впровадження нових інноваційних підходів до організації оздоровлення та відпочинку дітей, в тому числі через затвердження відповідної державної програми та перегляду обласних програм”, - наголосив Віталій Мущинін.

Водночас директор Департаменту оздоровлення та санаторно-курортного лікування Мінсоцполітики Іван Хохленков підкреслив: належний рівень організації кампанії з оздоровлення та відпочинку дітей вдалося забезпечити завдяки спільним та скоординованим зусиллям органів державної влади й місцевого самоврядування, громадськості, всіх учасників оздоровчого процесу.

„Що стосується оздоровлення дітей пільгових категорій, то це завдання теж виконано. Хочу окремо подякувати, шановні колеги, за оздоровлення дітей із Донецької та Луганської областей за рахунок місцевих бюджетів та інших залучених коштів. Завдяки проведеній роботі було забезпечено оздоровленням та відпочинком майже 4 тисячі дітей з Донецької та Луганської областей”, - зазначив Іван Хохленков.

За його інформацією, до цієї роботи підключилися майже всі області і Мінсоцполітики також. Зокрема, за ініціативи Департаменту оздоровлення та санаторно-курортного лікування Урядом прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 720 „Питання організації оздоровлення та відпочинку дітей з населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, у 2016 році”, яким передбачено виділення 1450 безоплатних путівок до дитячих центрів „Артек” і „Молода гвардія” для дітей із лінії зіткнення.

„На даний час 376 дітей з лінії зіткнення відпочивають у «Молодій гвардії». Ще 424 дитини з 13 листопада стануть учасниками тематичної зміни в «Молодій гвардії» та 650 дітей з 3 грудня будуть відпочивати в «Артеку». Маю надію, що ця позитивна тенденція продовжиться і в наступному році”, - повідомив фахівець.

Розповів Іван Хохленков і про приємну новину: у відповідь на неодноразові запити Департаменту Укрзалізниця поінформувала Мінсоцполітики про готовність забезпечити безкоштовним бронюванням квитків та безкоштовним перевезенням залізничним транспортом 1050 дітей з лінії зіткнення до дитячих центрів у 2016 році.

Окрему увагу під час наради було приділено ознайомленню всіх її учасників із останніми змінами законодавства та розробками нормативно-правових актіву сфері оздоровлення та відпочинку дітей. Активно обговорювалися й проблемні питання, що мали місце, та шляхи їх розв’язання - з метою недопущенняу майбутньому.

Представники Київської, Полтавської, Харківської, Сумської областей та м. Києва презентували впроваджені інноваційні підходи у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.

За результатами Всеукраїнської наради прийнято протокольне рішення з конкретними завданнями місцевим органам виконавчої влади та сформовано плани на 2017 рік.

Міністерство соцiальної політики України