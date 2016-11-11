Постачальники послуг зобов’язані зараховувати зекономлені субсидії у рахунки наступних платежів

Сума субсидії, яку держава надала громадянам для оплати комунальних послуг в розмірі соціальних нормативів, і яка не використана у минулому місяці родиною внаслідок економії електроенергії, газу чи води, має зараховуватися постачальником послуги у рахунок плати за послуги наступних розрахункових періодів, у тому числі обов’язкової частки платежу.

Якщо виконавець житлово-комунальної послуги «ігнорує» зекономлену субсидію і нараховує інакше, він порушує діюче законодавство (постанова КМУ № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»).

Відтак, якщо сім’я використала менше, ніж встановлено соціальним нормативом, у наступному місяці вона має право на те, щоб зекономлені кошти були зараховані у рахунок наступних платежів, в тому числі обов’язкової плати за комуналку. Скажімо, у жовтні обов’язковий платіж становить 1000 гривень за соціальною нормою 400 кубів газу, а фактично використано лише 100 кубів. Залишок - 300 кубів - можна використати у більш холодні місяці, до прикладу у грудні-січні. При цьому, не потрібно нікому нічого повідомляти – ці суми зазначаються у платіжці як переплата (з мінусом).

Крім того, сума зекономленої субсидії не впливає на розрахунок розміру обов’язкової плати за комунальні послуги. Він визначається виходячи з сукупного доходу сім’ї та інформації про тарифи від надавачів послуг і не змінюється протягом періоду отримання субсидії.

У випадку порушення таких прав, українці можуть звертатися із скаргами до керівників органів влади на місцях або органів місцевого самоврядування. Там допоможуть врегулювати ситуацію із неправомірним нарахуванням коштів у випадку, якщо на рахунку домогосподарства числиться зекономлена субсидія.

Міністерство соцiальної політики України