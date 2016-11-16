Мінсоцполітики: Державні соціальні інспектори перевірятимуть достовірність інформації про фактичне місце проживання внутрішньо переміщеної особи

Сьогодні на засіданні Уряду було внесено зміни до Положення про головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора.



Як роз’яснили у Мінсоцполітики, проект відповідного акту було розроблено у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365 „Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”, якою удосконалено систему призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та здійснення контролю за їх виплатою.

Внесеними змінами, зокрема, передбачено проведення головним державним соціальним інспектором та державним соціальним інспектором перевірки достовірності та повноти інформації про фактичне місце проживання (перебування) внутрішньо переміщеної особи, складання за її результатами акту обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

Водночас головний державний соціальний інспектор та державний соціальний інспектор уповноважений здійснювати контроль за призначенням (відновленням) виплати внутрішньо переміщеним особам пенсій, усіх видів соціальної допомоги, компенсацій тощо та наданням соціальних послуг, пільг за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Міністерство соцiальної політики України