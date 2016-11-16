Андрій Рева: Наша мета - створення умов для забезпечення права кожної дитини жити в родині

Сьогодні Кабінет Міністрів України своєю постановою затвердив Примірне положення про центр соціальної підтримки дітей та сімей. Як повідомив Міністр соціальної політики Андрій Рева, представляючи проект акта на засіданні Уряду, зазначений документ розроблено на виконання Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини, Національної стратегії профілактики соціального сирітства, і його головною метою є створення умов для сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, та забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Як відомо, в Україні станом на початок 2016 року нараховувалося 73,2 тисячі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Соціальними сиротами через позбавлення батьків батьківських прав щороку стають близько 8 тисяч дітей, а дітей, які проживають у сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах, понад 27 тисяч.

„В умовах децентралізації, коли у нас на сьогодні є заклади на обласних рівнях, згадане примірне положення дасть можливість створювати подібні центри на рівні територіальних громад”, - підкреслив Андрій Рева.

У Мінсоцполітики поінформували, що Примірне положення про центр соціальної підтримки дітей та сімей врегулює порядок утворення та функціонування таких центрів на районному або міському рівні шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення установ, що надають соціальні послуги, дитячих будинків, шкіл-інтернатів, тобто діючої мережі закладів.

Це дасть змогу забезпечити право дитини на проживання у сім’ї, у територіальній громаді, насамперед за місцем її походження, шляхом розвитку на рівні міст, районів доступних і якісних соціальних послуг для підтримки сімей з дітьми та альтернативного догляду за дітьми.

Методики роботи, що застосовуються у таких центрах, спрямовуються на соціальну підтримку сім’ї, повернення в найкоротші терміни дитини до її батьків, матері з дитиною – у громаду. Такий підхід сприяє наданню своєчасної допомоги дітям і сім’ям з дітьми, у тому числі на ранній стадії виникнення проблеми, з охопленням якомога більшої кількості осіб, які цього потребують.

У центрах створюватимуться відділення винятково з тими функціями, які необхідні територіальній громаді, на заміну установам і закладам з подібними функціями в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а саме:

- відділення термінового влаштування дітей;

- малий груповий будиночок для стаціонарного перебування дітей;

- соціальна квартира для дітей старшого віку;

- відділення невідкладної допомоги сім’ї, зокрема, особам, які зазнали насильства;

- відділення денного перебування сімей з дітьми з обмеженням життєдіяльності;

Створення таких центрів сприятиме оптимізації мережі закладів, які надають соціальні послуги, забезпеченню максимальної доступності сімей з дітьми до соціальних послуг, налагодженню ефективної системи підтримки вразливих сімей з дітьми у громаді, посиленню ролі та відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за становище дітей і сімей, наголошують у Мінсоцполітики.

Два таких заклади нового типу вже успішно функціонують за підтримки благодійної організації „Надія і житло для дітей” у Київській області – це Макарівський районний Центр соціальної підтримки дітей та сімей „Промінь надії” і Центр соціальної підтримки дітей та сімей „Добре вдома” у Дніпропетровській області.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ