Андрій Рева: Іншого виходу як монетизація пільг для учасників АТО, ветеранів війни на сьогодні немає

Іншого виходу як монетизація пільг для учасників АТО, ветеранів війни на сьогодні немає. Таку думку висловив Міністр соціальної політики України Андрій Рева в інтерв’ю виданню „Голос України”.



У побуті ця проблема найпоказовіше виглядає в громадському транспорті. Відомо, що час від часу виникають певні конфліктні ситуації з приводу пільгового проїзду учасників АТО та інших категорій. Приватні перевізники скаржаться, що їм не відшкодовують вартість послуг саме цій категорії пільговиків.

Тому, на думку урядовця, іншого виходу, як монетизувати загальну пільгу немає.

„Тільки так. Іншого виходу немає. Не повинно бути приниження, з одного боку, ветерана війни, учасника АТО. А з іншого боку - не повинен підприємець бути загнаним у таку ситуацію, коли держава встановила пільгу і забула за це заплатити. Кошти треба платити самому ветерану, - переконаний Андрій Рева. - Ми даємо йому грошову компенсацію за пільги, а він на свій розсуд її використовує. На проїзд, на санаторно-курортне лікування тощо”.

Андрій Рева також повідомив, що зараз іде робота над підготовкою відповідного законопроекту. До речі, в Операційному плані роботи Уряду це передбачено саме в четвертому кварталі 2016 року.

Міністерство соцiальної політики України