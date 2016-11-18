Уряд працює над розробкою справедливої пенсійної системи, - Володимир Гройсман

Уряд працює над тим, щоб зробити справедливою пенсійну систему, і здійснить це, як тільки для цього будуть достатні ресурси від економічного зростання. Про це Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив під час "Години запитань до Уряду" у Верховній Раді України у п'ятницю.

"Ми маємо спільно з вами напрацювати такі рішення, які дадуть можливість людям отримати нормальну і мінімальну пенсію, і середню пенсію. Ми сьогодні дуже серйозно над цим питанням працюємо. Для цього потрібні додаткові ресурси. Як тільки у нас з'явиться хоча б один відсоток того, щоби змінити цю систему і зробити її справедливою, ми спільно з вами це зробимо",- заявив Прем'єр-міністр.

Голова Уряду зауважив, що необхідно зважено підійти до зміни пенсійної системи країни, що, за його словами, створила умови для тотальної бідності українських пенсіонерів.

Прем'єр-міністр нагадав, що з 1 грудня соціальні стандарти будуть збільшені на 10%. Це підвищення – результат економічного зростання.

"Кожного дня український громадянин, український підприємець сумлінно робить свою роботу і ця робота виливається в економічне зростання. Тому ми маємо їм не заважати, а маємо їм допомагати, маємо приймати закони, які дозволять їм заробляти і робити багатшою нашу країну", - наголосив Володимир Гройсман.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ