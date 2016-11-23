Мінсоцполітики: Майже в усіх областях завершено розподіл коштів субвенції з держбюджету для виплати грошової компенсації за житло членам сімей загиблих військовослужбовців

Стан розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідам І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов, сьогодні було проаналізовано під час селекторної наради з керівниками структурних підрозділів обласних та Київської міської держадміністрацій з питань соціального захисту населення, яка відбулася у Мінсоцполітики під головуванням начальника Управління у справах ветеранів та учасників АТО Олександри Тарасової.



Колеги з регіонів доповіли: розподіл вже здійснений, кошти відповідно до розрахунків у більшості областей вже надійшли до районних та міських управлінь праці та соціального захисту населення або ж надійдуть найближчим часом – ще до завершення тижня. Всюди, крім міста Одеса, створені й активно діють відповідні комісії, які наразі оперативно опрацьовують документи заявників. Також представники органів соцзахисту повідомили про свою потребу у додаткових коштах задля максимального задоволення потреб членів сімей загиблих військовослужбовців.

Олександра Тарасова подякувала за чітко організовану роботу й зазначила, що всі пропозиції щодо виділення додаткових коштів будуть враховані при підготовці проекту розпорядження Уряду.

Також вона закликала колег тісніше співпрацювати із сім’ями, аби необхідні документи й довідки ними були подані у визначений термін й комісії змогли вчасно їх розглянути для прийняття рішення.

„Спілкуйтеся з родинами більше. Можливо, їм потрібна буде ваша підтримка при практичному використанні компенсації, а саме під час придбання житла. Тож допоможіть і словом, і ділом, бо йдеться про сім’ї героїв. Пам’ятаймо про це”, - наголосила фахівець Мінсоцполітики.

На запитання щодо проблемних питань, які виникають на місцях у діяльності комісій, та стосовно реалізації окремих положень постанови Кабінету Міністрів від 19.10.2016 № 719 Олександра Тарасова пообіцяла, що необхідні додаткові роз’яснення будуть підготовлені та оперативно розіслані.

Водночас начальник Управління у справах ветеранів та учасників АТО Мінсоцполітики зауважила: у разі прийняття Урядом рішення щодо виділення додаткових коштів з держбюджету на виплату зазначених компенсацій - часу на їх освоєння буде небагато, а тому закликала колег провести максимально чітко й ефективно всю підготовчу роботу.

Представник Державної служби у справах ветеранів та учасників АТО Руслан Кучук, який також брав участь у нараді, зі свого боку, звернувся до представників регіональних органів соцзахисту з проханням прискорити роботу із використання коштів бюджетної програми КПКВК 2505140 „Забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок”.

Міністерство соцiальної політики України