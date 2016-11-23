Андрій Рева: Механізм пенсійного забезпечення в Україні буде єдиним для всіх, окрім військовослужбовців

Окремого пенсійного забезпечення в Україні не матиме жодна категорія, окрім військовослужбовців. Про це, як про вимогу часу, Міністр соціальної політики України Андрій Рева повідомив на зустрічі з представниками громадських організацій - ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та постраждалих від її наслідків, переселених із 30 кілометрової зони. Основною метою зустрічі стала необхідність обміну інформацією для законодавчого вирішення проблем, що накопичились у чорнобильців.

Насамперед лідери громадських організацій говорили про можливість підвищення пенсій, про можливість внесення змін до Порядку забезпечення санаторно–курортним лікуванням осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, про монетизацію пільг, забезпечення житлом та ін.

Міністр соціальної політики дав вичерпні відповіді на всі запитання громадських активістів – чорнобильців, розповів про ініціативи Уряду щодо підвищення мінімальних зарплат і осучаснення пенсій та зазначив, що чорнобильцям для вирішення своїх проблем не потрібно дробитися, розділятися по різних громадських організаціях, а навпаки, більше користі було б, якби вони перестали ділитися на своїх і чужих та об’єдналися.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ