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Геннадій Зубко: У рамках програми "теплих кредитів" 20 млн грн спрямовується на стимулювання придбання негазових/неелектричних котлів

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Сьогоднішнє рішення Уряду забезпечить виконання фінансових зобов’язань перед 2 тисячами позичальників, що залучили кредити на придбання негазових/неелектричних котлів. На цьому наголосив Віце-прем'єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, коментуючи прийняття постанови КМУ щодо внесення змін у порядок фінансування Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 рр».

«Постанова стосується програми «теплих кредитів». Уряд в рамках програми перерозподілив 20 млн грн на статтю «стимулювання придбання негазових/неелектричних котлів». Це дозволить виконати зобов’язання із відшкодування частини кредитів, наданих позичальникам на придбання котлів. Програма «теплих кредитів» довела свою ефективність і користується надзвичайним попитом, а тому буде продовжена у наступному році», - зауважив Геннадій Зубко.

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

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