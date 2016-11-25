Підтримка дітей з родин внутрішньо переміщених осіб, кримськотатарських родин та місцевих громад, до яких переїхали переселенці, – пріоритет діяльності Мінсоцполітики

24 листопада, на базі Національної бібліотеки України в рамках проекту Ради Європи “Посилення захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні” за сприяння Міністерства соціальної політики проведено інтеграційний захід “День толерантності: творимо милосердя разом” для дітей з родин внутрішньо переміщених осіб, кримськотатарських родин та місцевих громад, до яких переїхали переселенці. Мінсоцполітики на ньому представляв директор Департаменту захисту прав дітей і усиновлення Руслан Колбаса.



“У Декларації принципів толерантності, прийнятої у 1995 році ЮНЕСКО, зазначено, що толерантність – це те, що робить можливим досягнення миру та веде від культури війни до культури миру, - підкреслив у своєму виступі Руслан Колбаса. - Ми, дорослі, маємо робимо все від нас залежне, щоб усі діти жили в безпеці та під мирним небом. Також ми вдячні Раді Європи за постійну підтримку”.

Під час заходу діти переглянули захоплюючу концертну програму, взяли участь у відкритому інтерактивному уроці та бесіді–грі з прав людини, а також різноманітних майстер-класах. Наприкінці заходу всі діти отримали подарунки на згадку.

Міністерство соцiальної політики України