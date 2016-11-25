Андрій Рева: Із 300 тисяч пенсіонерів, котрі залишилися на окупованій території, вбачаємо, що реально нашої допомоги потребують 50 тисяч

Зустріч Міністра соціальної політики України Андрія Реви з Надзвичайним та Повноважним Послом Німеччини в Україні Ернстом Райхелем пройшла в атмосфері доброзичливості та взаєморозуміння, незважаючи на всю складність обговорюваної теми. А виносилась на розгляд українського урядовця та німецького дипломата одна з найболючіших проблем – пенсійні виплати на окупованій території Сходу країни



Міністр соціальної політики розповів Послу про нині діючий механізм виплат пенсіонерам, котрі опинилися поза лінією зіткнення. Наразі діє один спосіб: щоб продовжувати отримувати пенсію мешканцю окупованої території потрібно зареєструватися на території, підконтрольній Україні, аби отримати статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Саме останній дає право на соціальні виплати, в тому числі й пенсії. З іншого боку, цей статус дається тоді, коли переселенець звертається за соціальною допомогою. Якщо мешканець Донецька просто переїхав жити до Львова й він не потребує соціальної підтримки держави, то йому згаданий статус не потрібен.

Як відомо, на непідконтрольній Україні території опинилися 1 млн 200 тисяч пенсіонерів. Сьогодні пенсію отримують 900 тисяч чоловік – саме стільки мають статус ВПО. Статус внутрішньо переміщеної особи з одного боку спрощує процедуру нарахування пенсій. Це робиться без запиту пенсійної справи (як робиться зазвичай, при простій зміні місця проживання пенсіонером) з відповідних відділень ПФ окупованої території. Тим більше запитати немає в кого, адже ці та інші органи української влади ліквідовано сепаратистами. З іншого боку, від ВПО українські органи соціального захисту щопівроку очікують своєрідної звірки, аби можна було переконатися, що з пенсіонером усе гаразд, і також розуміти, що гроші перераховуються саме тому, кому вони належать.

Тим не менше, проблема з виплатами українським пенсіонерам, котрі продовжують мешкати на окупованій території і не зареєстровані як ВПО, є кричущою і, на жаль, відкритою.

„Серед 300 тисяч пенсіонерів, котрі залишилися там, на жаль, є померлі, й точна статистика щодо їх кількості нам не доступна, - каже Міністр Андрій Рева. – Також у числі цих пенсіонерів є ті, хто сьогодні воює проти України і служить у створених окупантами органах влади. Отже, ми, наразі, налічуємо, що кількість тих, хто реально потребує там допомоги й не може переїхати на підконтрольну Україні територію, становить 50 тисяч чоловік”.

У свою чергу, обговоривши з Міністром усі деталі цього складного питання, німецький Посол пан Райхель сказав: „Виявилося, що ця проблема значно глибша й серйозніша, ніж це може собі уявити аматор чи не фахівець. Дякую за змістовну та живу розмову... Однак, попри всю комплексність проблематики не потрібно ні на мить втрачати з поля зору людей, котрі опинилися там у надзвичайно скрутній ситуації. Потрібно пам’ятати, що вони потребують допомоги”.

Власне, таку ж позицію має і Міністр соціальної політики Андрій Рева, зазначивши, що пошуки шляхів вирішення цього питання ведуться постійно.

Міністерство соцiальної політики України