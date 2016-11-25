Руслан Колбаса: Національна „гаряча” дитяча лінія є важливим елементом у забезпеченні прав дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах

24 листопада 2016 року Міністерство соціальної політики спільно з Дитячим фондом Організації Обєднаних Націй в Україні (ЮНІСЕФ) і Громадською організацією „Ла Страда-Україна” презентували Стандартні операційні процедури взаємодії суб’єктів надання соціальної допомоги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, і Національну дитячу „гарячу лінію”. Від Міністерства соціальної політики України участь у презентації взяв директор Департаменту захисту прав дітей і усиновлення Колбаса Руслан Сергійович.



„Налагодження співпраці для подолання існуючих соціальних потреб у сфері забезпечення прав дітей можливе лише на основі чітко прописаних норм. Саме проект Стандартних операційних процедур та Національної дитячої „гарячої лінії” пропонує такі уніфіковані норми” – зазначив під час презентації Руслан Колбаса.

Під Стандартними операційними процедурами розуміється алгоритм дій, спрямований на виконання вимог стандартів надання послуг абонентам Національної дитячої „гарячої лінії”.

Стандартні операційні процедури були створені та прописані з метою забезпечення ефективної взаємодії та єдності підходів у діяльності організацій та установ; визначення обов’язків кожного відомства; організації в процесі ідентифікації та переправленні дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, та самостійно звернулась або щодо якої надійшло звернення на Національну дитячу „гарячу лінію” і яка потребує допомоги.

За 10 місяців 2016 року на Національну дитячу „гарячу лінію” надійшло 38 тисяч 307 дзвінків.

Найчастіше діти телефонують із запитами:

- щодо інформації про права дітей;

- де і як діти можуть отримати допомогу у захисті своїх прав;

- як налагодити стосунки з однолітками або батьками;

- що робити, якщо дитина страждає від насильства;

- що робити, якщо виникають проблеми у школі (як з вчителями так і з однокласниками).

Міністерство соцiальної політики України