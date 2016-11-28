НКРЕКП: Інформація щодо Механізму нарахування плати за послугу з централізованого опалення за умови відсутності приладів обліку

Враховуючи те, що останнім часом в окремих засобах масової інформації поширюється негативна інформація щодо кратно-завищених платіжок за послугу з централізованого опалення, яке надається населенню, що містить ознаки дискредитації центральних органів виконавчої влади, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, інформує.

Протягом останніх десятиліть за відсутності будинкових приладів обліку теплової енергії недосконала нормативно-правова база, в умовах багаторічних помірних зим, дозволяла підприємствам теплоенергетики виставляти споживачам рахунки за надану не у повному обсязі комунальну послугу з централізованого опалення і, як наслідок, порушувала право споживачів на отримання коректного та справедливого нарахування за спожиту комунальну послугу.

З метою справедливої оплати населенням за спожиту комунальну послугу з централізованого опалення Уряд та НКРЕКП приорітетними завданнями визначили:

· забезпечення стовідсоткового обліку спожитої теплової енергії;

· здійснення заходів щодо захисту споживачів у частині сплати за фактично спожиту комунальну послугу з централізованого опалення.

З початку 2015 року, ґрунтуючись на положеннях протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 43 та проекту Меморандуму про економічну та фінансову політику, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.02.2015 № 129-р, якими визначено завдання стосовно необхідності переходу на проведення розрахунків за спожиті комунальні послуги виключно за показниками приладів обліку та забезпечення 100% обліку споживання теплової енергії, НКРЕКП було прийнято рішення щодо першочергового включення до інвестиційних програм ліцензіатів заходів стосовно встановлення у багатоквартирному житловому фонді приладів комерційного обліку споживання теплової енергії для досягнення 100% показника забезпеченості до кінця планованого періоду.

Виконання завдання щодо захисту споживачів у частині сплати за фактично спожиту комунальну послугу з централізованого опалення стало можливим з набуттям 19 грудня 2015 року чинності змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» у частині запровадження Механізму нарахування споживачам (у яких відсутні прилади обліку теплової енергії) щомісячної плати за послуги з централізованого опалення, що враховує відхилення фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від нормативних показників, які взято до розрахунків тарифів на послуги з централізованого опалення (постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2015 № 1037).

Механізм було підтримано, у тому числі і представництвом Міжнародного валютного фонду в Україні.

Запровадження Механізму дозволило тільки у період з грудня 2015 року до квітня 2016 року зменшити нарахування плати населенню за комунальну послугу з централізованого опалення (у разі відсутності лічильників теплової енергії на суму майже понад 350 млн грн.) та надало можливість споживачам заощадити понад 10% коштів.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вкотре зазначає, що застосування положень, зазначених у постанові Кабінету Міністрів України від 30.10.2015 № 1037, не приводить до будь-яких задвоєнь нарахування платежів, не несе в собі жодних методологічних помилок та надасть можливість споживачам, у яких відсутні прилади обліку теплової енергії, і у цьому опалювальному сезоні, наблизити виставлені нарахування до фактичних значень.