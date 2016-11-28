НКРЕКП: Заява щодо безвідповідального ставлення окремих місцевих органів влади до питання захисту споживачів, які отримують послугу з централізованого опалення

Протягом останніх десятиліть відсутність будинкових приладів обліку теплової енергії дозволяла підприємствам теплоенергетики виставляти споживачам непрозорі рахунки за надану комунальну послугу з централізованого опалення і, як наслідок, порушувала право споживачів на отримання коректного та справедливого нарахування за спожиту комунальну послугу.

Така ситуація, у першу чергу, була пов’язана з неприпустимо низьким рівнем оснащеності приладами комерційного обліку теплової енергії багатоквартирного житла.

Станом на кінець 2014 року рівень оснащеності приладами комерційного обліку теплової енергії багатоквартирного житла становив лише 32%.

З метою справедливої оплати населенням спожитої комунальної послуги з централізованого опалення Уряд та НКРЕКП пріоритетним завданням визначили безумовне забезпечення стовідсоткового обліку спожитої теплової енергії.

З початку 2015 року, ґрунтуючись на положеннях протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 43 та проекту Меморандуму про економічну та фінансову політику, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.02.2015 № 129-р, якими визначено завдання стосовно необхідності переходу на проведення розрахунків за спожиті комунальні послуги виключно за показниками приладів обліку та забезпечення 100% обліку споживання теплової енергії, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, було прийнято рішення щодо першочергового включення до інвестиційних програм ліцензіатів заходів стосовно встановлення у багатоквартирному житловому фонді приладів комерційного обліку споживання теплової енергії для досягнення 100% показника забезпеченості до кінця планованого періоду.

У результаті принципової позиції НКРЕКП показник оснащеності приладами комерційного обліку теплової енергії на кінець 2015 року зріс до 51%.

Станом на листопад 2016 року оснащеність приладами обліку теплової енергії досягла 61%.

При виконанні затверджених на 2016 рік інвестиційних програм оснащеність засобами обліку теплової енергії багатоквартирного житла досягне 88%.

НКРЕКП протокольним рішенням від 29.09.2016 № 3 також і на 2017 рік визначила пріоритетним завданням включення до інвестиційних програм заходів щодо встановлення будинкових приладів обліку з метою досягнення 100% обліку споживання теплової енергії.

У той же час слід зазначити про таке.

Не зважаючи на неодноразові протягом 2015-2016 років звернення НКРЕКП до органів місцевого самоврядування та обласних державних адміністрацій щодо посилення роботи із забезпечення 100% обліку споживання теплової енергії у багатоквартирному житловому фонді, на сьогоднішній день залишаються міста-аутсайдери, де органи місцевого самоврядування не звертають уваги на прозорість нарахувань за спожиту комунальну послугу та блокують впровадження заходів щодо енергоефективності.

НКРЕКП вживає та продовжуватиме вживати всіх заходів щодо захисту соціально-вразливих верств населення.

НКРЕКП очікує подання на схвалення інвестиційних програм на 2017 рік усіма ліцензіатами, які провадять господарську діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії. У черговий раз Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, звертається до Тернопільської, Луцької, Житомирської, Южноукраїнської, Калуської міських рад та Полтавської обласної державної адміністрації із закликом терміново взяти під особистий контроль та сприяти якнайшвидшому наданню інвестиційних програм із пріоритетним заходом – забезпечення стовідсоткового рівня оснащеності обліком теплової енергії.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ