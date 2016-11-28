Ольга Крентовська: Наше завдання – забезпечити адресність допомоги

Минулого тижня Кабінет Міністрів України прийняв постанову „Деякі питання обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов”. Нею врегульовано питання перебування на квартирному обліку інвалідів - учасників АТО та сімей загиблих військових з числа внутрішньо переміщених осіб (які потребують поліпшення житлових умов).

А ще раніше постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 було затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов, а також Порядок виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення зазначеній категорії осіб.

Як зазначила на засіданні круглого столу Перший заступник Міністра соціальної політики Ольга Крентовська, ці рішення прийняті в рамках програми діяльності Уряду, що передбачає завдання створення нової системи соціальної підтримки громадян, у тому числі учасників АТО, ветеранів війни, інших категорій населення. Мова йде про адресність допомоги.

„Ми проаналізували ситуацію і за підтримки громадськості з врахуванням наданих пропозицій було змінено механізм надання житла членам сімей загиблих учасників АТО. Систему було переведено на виплату цільової компенсації за житло. Цей механізм відрізняється від попереднього тим, що житло буде обрано самостійно, місце проживання також буде обрано самостійно. Можна буде придбати житло в будь-якому куточку України. Крім того, передбачений навіть механізм інвестування у будівництво житла, щоб можна було максимально реалізувати своє право на цю пільгу”, – сказала Ольга Крентовська.

За її словами, таку ж систему Мінсоцполітики планує запровадити і стосовно інших пільг. „Будемо опрацьовувати з громадськими організаціями питання виплати компенсацій на придбання санаторно-курортних путівок. Щоб люди могли самостійно обирати санаторно-курортний заклад, куди б вони хотіли поїхати на лікування”, - наголосила Перший заступник Міністра соціальної політики.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ