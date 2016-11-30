Андрій Рева: Віднині в рахунках за тепло в будинках з лічильниками й без них суттєвої різниці не буде

Кабінет Міністрів сьогодні на своєму засіданні прийняв постанову „Про особливості нарахування плати за надану комунальну послугу з централізованого опалення населенню у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії в опалювальний сезон 2016/2017 рр.”. Відтак, платіжки й рахунки тих мешканців, чиї будинки обладнані лічильниками, й тих, чиї будинки лічильників за тепло не мають, відрізнятися суттєво не будуть.

Власне, Кабінет Міністрів прибрав несправедливу диспропорцію. Адже, зрозуміло, що там, де є лічильники, люди платять по факту споживання: кількість гігакалорій, що накрутив лічильник, ділиться на квадратні метри й виходить вартість одного квадратного метра й оплачується те, що реально споживається. А щодо будинків, необладнаних лічильниками, то там виникла проблема.

У формулі, згідно з якою розраховується вартість однієї гігакалорії, закладена середня температура по опалювальному сезону. Наприклад, по місту Києву вона становить мінус один градус. Але цей мінус один градус складається з температур по місяцях. Їх необхідно було порівняти – розрахункову температуру жовтня, що є в тарифі, з фактичною, що була на вулиці. Там вона була нижча, ніж розрахункова в тарифі. А це значить, що кількість гігакалорій, що спожили, теоретично повинна була бути більшою, бо погода була холоднішою ніж розрахункова.

„Чи отримали мешканці ці гігакалорії, чи ні – не відомо, - каже Міністр соціальної політики Андрій Рева. - Але відповідно до формули, що передбачена постановою Кабінету Міністрів від 30 жовтня 2015 року №1037, вартість тепла їм нарахували більше. І люди зразу порівняли платіжки в будинках з лічильниками й у будинках беж лічильників. Стало ясно, що там де є лічильник, люди заплатили менше, ніж там де лічильників не було. Це викликало природне обурення мешканців будинків без лічильників”.

Для того, щоб усунути цю диспропорцію, відновити справедливість і адекватність нарахувань, наголошує Андрій Рева, Кабінетом Міністрів України прийнято рішення, що віднині для будинків, біля яких немає лічильників, розрахунок буде вестися за наступним принципом. Так, протягом місяця у будинках, де є лічильники, підсумовуватимуться всі гігакалорії, що були спожиті цими будинками. Далі вони діляться на загальну площу цих будинків і, таким чином, вираховуватиметься середня вартість одного квадратного метра по кожному окремому населеному пункту. Для будинків, де немає лічильників, це і буде вартість одного квадратного метра, за яку потрібно платити.

„Таким чином мешканці необладнаних лічильниками будинків будуть платити в середньому стільки ж, скільки з лічильниками. Це відновить хоч якоюсь мірою соціальну справедливість, однак не вирішує головне питання - кожен повинен платити за те, що він споживає. Останнє можливо тільки за умови, що всі будинки будуть обладнані лічильниками. Проте ця нова впроваджувана система набагато справедливіша й коректніша, ніж те, що було до цього. І ми сподіваємося, що більше таких диспропорцій не буде”, - підкреслив Андрій Рева, коментуючи прийняте сьогодні Урядом рішення.

Міністерство соцiальної політики України