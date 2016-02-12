Розпочато роботу з впровадження механізмів раннього втручання в Україні – Міністерство соціальної політики

30 листопада під головуванням заступника Міністра соціальної політики Віталія Мущиніна відбулась робоча зустріч, присвячена реалізації проекту Twinning „Підтримка органів влади України в розробці законодавчих та адміністративних засад для запровадження системи раннього втручання та реабілітації дітей з інвалідністю”. Захід відбувся за участі фахівців Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства освіти, представників Французької республіки, представництва ЄС в Україні та представників громадськості.

„Наше завдання на цьому етапі – розробити заходи, які дозволять зменшити відсоток інвалідності серед дітей,- заявив Віталій Мущинін під час свого виступу. Він також поінформував присутніх, що Міністерством соціальної політики вже внесено зміни до нормативно-правової бази, що дозволять надавати відповідні послуги дітям віком до трьох років, які мають ризики щодо настання інвалідності.

Ініціатор створення проекту Twinning заступник директора Департаменту аналітичного та організаційного забезпечення діяльності керівництва Міністерства начальник відділу Маргарита Кропівницька наголосила на важливості міжвідомчої співпраці під час майбутньої роботи. „При розвитку системи раннього втручання особливо важливою є також роль Міністерства охорони здоров’я України, оскільки необхідно посилити як соціальний, так і медичний блоки у сфері раннього втручання та скоординувати їх між собою”,- заявила Маргарита Кропівницька, і додала, що важливим є також залучення Міністерства освіти і науки України, з метою посилення інтеграції дітей з інвалідністю у звичайні школи, як це відбувається в країнах ЄС і в усьому цивілізованому Світі.

Французькими експертами було представлено план впровадження проекту, який здійснюватиметься в Україні 2 роки. Під час доповіді фахівці визначили чотири основні компоненти, які мають стати його практичними результатами:

1. перегляд існуючої правової бази в галузі реабілітації та соціальних послуг, надання та розробка рекомендацій щодо впровадження більш досконалої системи раннього втручання і реабілітації, маючи на увазі процес адміністративної реформи та децентралізації в країні;

2. розвиток адміністративної та змістовної діяльності щодо надання послуг раннього втручання для дітей, які мають ризик отримання інвалідності та дітей-інвалідів. Визначення ролей і процедури різних зацікавлених сторін на центральному, регіональному та муніципальному рівні;

3. розробка нових базових стандартів послуг та розрахунок вартості послуг, що представляють собою новий підхід системи раннього втручання та підтримки родин. Вимоги щодо людських ресурсів, що надають послуги, будуть розроблені і затверджені з метою підвищення професійного потенціалу фахівців, що працюють в системі;

4: розробка дієвої та ефективної системи звітності, моніторингу та оцінки служб надання послуг раннього втручання та підтримки родин.

Метою проекту Twinning є впровадження в Україні системи раннього втручання для запобігання інвалідності та зменшення наслідків інвалідності серед дітей, підтримки їх сімей, а також максимальна інтеграція в соціум дітей, які мають ризик щодо отримання інвалідності, та дітей з інвалідністю.

Реабілітаційні установи системи Мінсоцполітики поступово вживають заходи щодо попередження та зменшення інвалідності, і, як наслідок, особи з групи ризику, у більшості випадків, не отримують такого статусу. Це дає можливість їм розвиватися та інтегруватися в соціум, а державі не витрачати значних коштів у зв’язку з тим, що така особа не отримала статусу інвалідності.

Міністерство соцiальної політики України