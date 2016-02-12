З 1 грудня 2016 року підвищуються понад 80 видів соціальних виплат, - Павло Розенко

З 1 грудня 2016 року в Україні відбувається підвищення мінімальних соціальних стандартів на 10,5%, у зв’язку з чим зростуть розміри понад 80 видів соціальних виплат. Про це на засіданні Ради у справах осіб з інвалідністю повідомив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«У цілому в 2016 році за два етапи (з 1 травня і з 1 грудня) підвищення соцстандартів відбулося на 16%. При цьому індекс споживчих цін на сьогодні складає 5%. Тобто попри важку економічну ситуацію державні соціальні стандарти зростають темпами більшими, ніж інфляційні процеси в Україні», - сказав він, додавши, що у 2017 році передбачене чергове підвищення соцстандартів на 10%.

За словами Віце-прем’єр-міністра, з 1 грудня мінімальна пенсія зросте на 117 грн, виплати для дітей віком до 6 років на 127 грн, на 250 грн підвищиться виплата у зв'язку з втратою годувальника з числа військовослужбовців, підвищення пенсії інвалідам війни та учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС відбуватиметься в розмірах від 200 до 340 грн, для 400 тис. інвалідів дитинства виплата збільшиться приблизно на 240 грн. «І пенсії переглядатимуться відповідно для 118 тис. інвалідів війни та 8 тис. інвалідів - учасників ліквідації аварії на ЧАЕС», - додав він.

«Наступний етап, - зазначив Павло Розенко, - це підвищення з 1 січня 2017 року розміру мінімальної зарплати до 3200 грн, в тому числі для осіб з інвалідністю, котрі працюють».

«Це означає, що завдяки тим реформам, які проведені за останні 2 роки в Україні, Уряд вийшов на траєкторію регулярного підвищення соцвиплат в Україні», - підкреслив Павло Розенко.

ПРЕС-СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ