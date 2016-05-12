Андрій Рева: Надалі Уряд не працюватиме над створенням комфортних тарифів, а лише над підвищенням добробуту громадян

Зазначимо, що з 1 липня в Україні почали діяти нові тарифи на послуги централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для потреб населення, і зросли вони майже вдвічі. За попередніми підрахунками, середній комунальний тариф по Україні склав приблизно 50 відсотків заробітної плати.



„Це дуже багато, - каже Міністр соціальної політики України Андрій Рева. - Ми повинні були його знизити для споживачів через систему субсидіювання. У нас була установка давати субсидії всім, хто їх просить. Через те й максимально спростили систему призначення. І зараз у нас показник отримувачів субсидій досить високий”.

Нагадаємо, що середній платіж за „комуналку” за наявності субсидії складає сьогодні 10 відсотків від сукупного доходу сім’ї. До того ж Уряд готувався до дев’яти мільйонів отримувачів субсидій, наразі допомогу на сплату комунальних платежів отримують 6,5 мільйона сімей. До кінця опалювального сезону, прогнозують у Міністерстві соціальної політики, кількість субсидієотримувачів може вирости до 8,5 мільйона.

Однак, на думку Міністра Андрія Реви, це не той шлях розвитку, що ним потрібно йти.

"Ми більше не будемо займатися створенням комфортних тарифів, ми будемо займатися виключно підвищенням життєвих стандартів наших громадян", - запевнив урядовець.

Міністерство соцiальної політики України