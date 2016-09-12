Павло Розенко: Сім'ям, які звернулися за субсидією в листопаді-грудні, вона буде надана з початку опалювального сезону

Сім'ям, які звернулися за субсидією в листопаді-грудні, вона буде надана з початку опалювального сезону, а надміру сплачені кошти будуть зараховані як авансовий платіж на наступні місяці. Про це в інтерв’ю «Фактам» заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Ще в минулому році ми прийняли рішення, що дозволяє навіть тим сім'ям, які звернулися за державною допомогою в листопаді-грудні, призначати субсидію з початку опалювального сезону. Тому люди можуть не хвилюватися: якщо подати документи на субсидію зараз, її все одно нададуть з початку опалювального періоду», - сказав він.

Павло Розенко пояснив, що якщо громадяни на момент звернення за субсидією, вже оплатили квитанції за жовтень і листопад без урахування субсидії, у разі її призначення надміру сплачені кошти будуть зараховані як авансовий платіж на наступні місяці. «Нічого страшного, після перерахунку всі надміру сплачені суми будуть зараховані як авансовий платіж. Тобто як обов'язковий платіж сім'ї за січень, лютий і так далі», - зазначив він.

«Тому я закликаю користуватися програмою субсидій. Якщо ви бачите, що не зможете оплатити житлово-комунальні послуги, звертайтеся в управління соціального захисту та отримуйте допомогу від держави», - наголосив Віце-прем’єр.

Зазначимо, що у разі звернення за субсидією пізніше грудня, вона призначатиметься вже з моменту звернення, а не з початку опалювального періоду.

ПРЕС-СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ