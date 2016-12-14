Володимир Гройсман: Щодня потрібно працювати над тим, щоб побудувати справжнє безбар'єрне середовище для людей з інвалідністю і забезпечити їх турботою

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вимагає від кожного чиновника впроваджувати безбар'єрність для людей з інвалідністю та забезпечувати їх підтримку.

"Ця проблема не може лежати у площині закритості. Наполягаю і вимагаю від кожного чиновника, щоб ми по-людськи дивилися на ці проблеми, і кожен у своїй діяльності, чого би це не стосувалося, впроваджували абсолютну безбар'єрність, підтримку таких людей. Це стосується соціальної політики, будівельників, охорони здоров'я, інфраструктури в цілому", - заявив Володимир Гройсман, відкриваючи засідання Уряду у середу.

"Кожного дня в нашій політиці має бути робота, яка дозволить нам побудувати справжнє безбар'єрне середовище, дати можливість людям з інвалідністю відчути турботу, розуміння і можливості для повноцінного життя, – наголосив він. – Це все у площині нашої людської відповідальності".

Глава Уряду навів власний досвід забезпечення безбар'єрності та створення центрів для реабілітації людей з функціональними обмеженнями у Вінниці. Такі програми мають бути у кожному селі, районі, місті країни та на центральному рівні, переконаний він.

Прем’єр-міністр зауважив, що порядком денним засідання Уряду передбачено розгляд низки рішень та проектів законів, направлених на те, щоб створити сприятливі умови для людей із обмеженими можливостями. Серед них - План заходів з виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. У цьому контексті Глава Уряду зауважив, що не задоволений роботою над підготовкою Плану дій.

"Хто не звертає увагу [на бар'єрність щодо людей з особливими потребами], ви сядьте у візок і проживіть тиждень, і тоді усе будете розуміти, - зазначив Володимир Гройсман. - Я би хотів, щоби ми мали чуйне серце і здоровий розум, який дасть нам можливість приймати правильні рішення і підтримувати цих людей".

Він зауважив, що на сьогоднішнє засідання Уряду запрошені люди з інвалідністю та представники громадських організацій для спільного обговорення актуальних питань і необхідних рішень, зокрема Президент Національного паралімпійського комітету України, Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич та директор центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" у м. Вінниця Раїса Панасюк.

Прем’єр-міністр висловив свою повагу до тих людей, які незважаючи на непрості обставини, проявляють стійкість і мужність перед викликами.

Серед ухвалених Урядом рішень:

- проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення доступу до інформації осіб з порушенням слуху”, який передбачає поступове збільшення обсягу добового телевізійного мовлення програм, доступних для сприйняття особами з порушенням слуху та врахування під час проведення конкурсу на отримання ліцензії на мовлення намірів телерадіоорганізацій щодо здійснення субтитрування або сурдопереклад телевізійної продукції;

- проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для забезпечення виборчих прав осіб з інвалідністю”, який передбачає забезпечення умов для реалізації громадянами України, які мають інвалідність, своїх конституційних прав стосовно участі у виборчому процесі;

- проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”. Для врегулювання гострого питання архітектурної доступності для осіб з інвалідністю, оскільки на сьогодні в Україні більше ніж 90% будівель і споруд громадського та цивільного призначення не пристосовані до потреб осіб з інвалідністю. У ньому передбачено встановлення відповідальності за:

• незабезпечення обстеження та паспортизації об’єкта, який підлягає обов’язковому обстеженню;

• порушення порядку проведення такого обстеження;

• невжиття заходів щодо забезпечення надійності та безпеки об’єктів під час їх експлуатації, в тому числі їх доступності для маломобільних груп населення.

- Проект Закону України “Про внесення зміни до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, яким пропонується передати повноваження щодо прийняття (скасування) рішень надання державної підтримки підприємствам та організаціям громадських об’єднань осіб з інвалідністю у вигляді пільг з оподаткування обласним і Київській міській державним адміністраціям.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ