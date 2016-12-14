Уряд призначив своєю Уповноваженою з питань прав людей з інвалідністю Раїсу Панасюк

Уряд у середу ухвалив рішення про призначення директора центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" у м. Вінниця Раїси Панасюк Уповноваженою Уряду з питань прав людей з інвалідністю.

Відповідну пропозицію Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман висунув під час розгляду рішень Уряду та проектів законів, направлених на створення сприятливих умов для людей із обмеженими можливостями, на засіданні Кабінету Міністрів.

Також Володимир Гройсман запропонував звернутися до Голови Верховної Ради Андрія Парубія провести у Верховній Раді України спеціальний день щодо проблематики людей з інвалідністю для розгляду та ухвалення напрацьованих Урядом законопроектів.

Прем’єр-міністр дав доручення Секретаріату Кабінету Міністрів спільно з Апаратом Верховної Ради України визначити день для розгляду пакета законів щодо людей з інвалідністю.

"Ми підготуємо закони, зробимо з них пакет, будемо просити цей пакет розглянути на засіданні Парламенту, - зазначив Глава Уряду. - Ми всі прийдемо в Парламент і попрацюємо над тим, щоб ці закони були ухвалені".

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ