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Уряд схвалив законопроект, який дозволить вдосконалити механізм реалізації виборчих прав для осіб з інвалідністю

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На засіданні Уряду було затверджено проект Закону,,Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для забезпечення виборчих прав осіб з інвалідністю”.

Як повідомили у Мінсоцполітики, проект акта було розроблено з метою внесення змін до законів України: „Про вибори народних депутатів України”, „Про вибори Президента України”, „Про місцеві вибори”, „Про всеукраїнський референдум”, „Про місцеве самоврядування в Україні”. Зазначені зміни повинні дозволити подолати існуючі перешкоди у виборчому законодавстві, що стають на заваді реалізації виборчого права людьми з інвалідністю, зокрема особами із порушеннями зору, слуху та опорно-рухового апарату. Також передбачається, що таким чином буде забезпечено ефективну участь цієї категорії осіб та врахування їх думки у місцевих формах безпосередньої демократії.

Реалізація проекту акта дозволить вдосконалити механізм реалізації виборчих прав для осіб з інвалідністю. Таке завдання покладено на Уряд за результатами розгляду звіту України Комітетом ООН з прав людей з інвалідністю та Планом заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 № 1393-р., підкреслюють у Мінсоцполітики.

Міністерство соцiальної політики України

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