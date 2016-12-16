Геннадій Зубко: 2016 року ми продовжили дерегуляцію будівельної галузі

«2016 року ми продовжили дерегуляцію будівельної галузі. Кількість будівельних норм зменшено більше, ніж удвічі, із них 13% скасовано, 44% – переглянуто, як добровільні. Забезпечено розподіл коштів (3 000 млн грн) ДФРР, затверджено 810 проектів», - наголосив Віце-прем'єр-міністр – Міністр регіональної політики, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час підсумкової колегії Міністерства.

«Майже 24 тисяч багатоповерхових житлових будинків (20%) з 120 тисяч створили ОСББ. Половина з них – за останніх півтора року», - повідомив Зубко.

За його словами, кількість будівельних норм зменшено більше, ніж удвічі, із них 13% скасовано, 44% – переглянуто, як добровільні. «Забезпечено розподіл коштів (3 млрд грн) ДФРР, затверджено 810 проектів. Розподілено і використано субвенцію на фінансування заходів соціально-економічної компенсації населення на території зони спостереження (115,9 млн грн, 229 проектів) та реалізацію V пускового комплексу реконструкції Бортницької станції аерації», - зазначив Геннадій Зубко.

Він відзначив серед досягнень Мінрегіону прийняття двох національних стандартів України, які сприятимуть розвитку та удосконаленню національної нормативної бази у галузі ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках архітектури та містобудування.

Серед іншого Геннадій Зубко наголосив на реалізації житлових програм, передбачених видатками спецфонду Держбюджету. «Мінрегіону передбачені кошти на реалізацію програми довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам на селі (40 млн гривень), будівництва доступного житла (9,7 млн грн, 50 угод), пільгового молодіжного кредитування – (94,6 млн грн, 271 угоди)», - зауважив він.

Також Геннадій Зубко відзначив реєстрацію саморегулівної організації – Національної спілки архітекторів України, якій делеговано повноваження з атестації виконавців робіт.

З презентацією «Децентралізація та енергоефективність: стан реалізації ключових реформ країни» можна ознайомитись за посиланням http://bit.ly/2gIzl79

ПРЕС-СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ