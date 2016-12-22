Мінсоцполітики: Пенсії за першу половину січня 2017-го будуть виплачені у грудні 2016 року

21 грудня Уряд на своєму засіданні прийняв постанову „Деякі питання виплати пенсій”. Мінсоцполітики розробило проект акта з метою забезпечення своєчасної виплати пенсій з урахуванням святкових і вихідних днів у січні 2017 року.

Зокрема, згідно з прийнятим рішенням фінансування та виплату пенсій одержувачам через їхні поточні рахунки в банках (з датами виплати по 15 січня 2017 року включно) та через національного оператора поштового зв’язку (з датами виплати по 10 січня 2017 року включно) буде проведено в грудні 2016 року в межах коштів, передбачених бюджетом Пенсійного фонду України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2016 року № 190.

Реалізація акта не потребуватиме додаткових коштів із Державного бюджету України.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ