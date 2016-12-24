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Сім"ї загиблих військовослужбовців зможуть самостійно обрати собі житло

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Постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 "Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов" затверджено механізм, що дозволить зазначеним категоріям населення самостійно здійснити вибір та придбати найбільш прийнятне для них житло за рахунок грошової компенсації.

Детальніше  - http://www.msp.gov.ua/news/12183.html

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