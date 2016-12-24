24. 12. 2016
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Пенсійний фонд України роз'яснює особливості виплати пенсій за січень 2017 року

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Зазвичай пенсії виплачуються щомісяця у період з 4 по 25 число в установлену дату виплати, яка відома кожному пенсіонеру.

З метою забезпечення своєчасної виплати пенсій з урахуванням святкових та вихідних днів у січні 2017 року 21 грудня Урядом прийнято рішення, яким встановлено, що частково пенсію за січень 2017 року буде виплачено у грудні 2016 року.

Пенсіонерам, які отримують пенсію через банківські установи і мають дату виплати пенсії з 4 по 15 січня 2017 р. включно, пенсія на їх банківський рахунок буде зарахована у період з 27 по 29 грудня.

Пенсіонерам, які отримують пенсію через поштові відділення і мають дату виплати пенсії з 4 по 10 січня 2017 р. включно, пенсія буде виплачуватися, починаючи з 27 грудня.

Пенсіонерам, які з різних причин не зможуть отримати пенсію за січень 2017 року на поштових відділеннях в останні дні грудня, зможуть отримати її починаючи з 5 січня.

Для пенсіонерів, які отримують пенсію через банківські установи і мають дату виплати пенсії з 16 по 25 січня або через поштові відділення і мають дату виплати пенсії з 11 по 25 січня пенсія буде виплачуватися у звичайному режимі в установлені дати виплати.

Із загальної чисельності пенсіонерів (11,7 млн) у грудні 2016 року буде виплачено пенсій за січень 2017 року 5,4 млн пенсіонерам, в т.ч. 3,7 млн пенсіонерів через банківські установи та 1,7 млнпенсіонерів через поштові відділення.

На виплату пенсій за січень 2017 року Пенсійним фондом буде спрямовано у грудні 2016 року 10,4 млрд грн. Це фінансування здійснюється в межах затвердженого бюджету Пенсійного фонду на 2016 рік.

Загальна потреба на виплату пенсій за січень 2017 року складає 22,1млрд грн.

З усіх питань, пов’язаних з виплатою пенсій, пенсіонери можуть звертатись до Контакт-центру Пенсійного фонду України 0-800-503-753 (зі стаціонарних телефонів - безкоштовно), або до управління Пенсійного фонду України за місцем перебування пенсіонера як одержувача пенсії.

Міністерство соцiальної політики України

Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< грудня 2016 >
П В С Ч П С Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  