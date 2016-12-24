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Павло Розенко: Держбюджет-2017 - найбільш соціальний за останні роки

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У Державному бюджеті на 2017 рік закладені реальні механізми для підвищення рівня і якості життя українців. Про це на засідання Ради у справах осіб з інвалідністю заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Цей Державний бюджет, безперечно, є найбільш соціальним за три останні роки. Я б назвав його – соціальний бюджет воюючої країни, адже аспект війни і досі залишається як загроза для нацбезпеці нашої держави. Водночас ми заклали у бюджеті 2017 року реальні механізми для підвищення рівня і якості життя наших співгромадян», - сказав він.

Павло Розенко зауважив, що ухвалення держбюджету 274-ма голосами парламентарів – це потужний сигнал для суспільства щодо стабілізації ситуації в Україні. «Ми можемо констатувати, що влада – Президент, Уряд і Парламент – переходить до етапу регулярного підвищення соцстандартів в Україні. І у 2017 році пенсії, зарплати і соціальні допомоги будуть зростати темпами вищими за темпи інфляції», - підкреслив Віце-прем’єр-міністр.

За його словами, протягом останніх двох років через економічну кризу і військову агресію Росії влада змушена була піти на досить жорсткі і непопулярні кроки, в тому числі і в соціальній сфері. «У 2013 році відбувся різкий обвал ВВП, військова агресія Росії і втрата значного економічного і промислового потенціалу, безумовно, далися взнаки. І ці непопулярні кроки були потрібні для того, щоб наша країна змогла вижити в цій непростій ситуації», - зазначив він.

«Але вже у 2016 році ми побачили перші ознаки економічного зростання, а отже отримали реальний шанс для зростання зарплат і пенсій, зростання усіх видів соцдопомог і бюджет 2017 року продовжить нашу ідеологію підвищення соціальних стандартів», - наголосив Павло Розенко.

ПРЕС-СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ

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