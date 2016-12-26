Віталій Мущинін: Наш пріоритетний напрямок роботи - пенсійна реформа

Наш пріоритетний напрямок роботи – пенсійна реформа. Про це заступник Міністра соціальної політики Віталій Мущинін заявив під час робочої зустрічі з керівником проекту USAID „Трансформація фінансового сектору” Робертом Бондом.

Віталій Мущинін розповів про завдання, над якими сьогодні працює Міністерство та окремо наголосив на пенсійній реформі, як пріоритетному напрямку роботи. „Дуже важливо створити ефективну і справедливу систему пенсійного забезпечення, тому ми відкриті для найкращого іноземного досвіду та готові до співпраці”,- заявив Віталій Мущинін і додав, що вже у першому кварталі наступного року Міністерство соціальної політики представить громадськості чітке бачення нової пенсійної системи.

У відповідь керівник проекту USAID Роберт Бонд запевнив у підтримці України на шляху реформування фінансової системи та представив презентацію програми „Трансформація фінансового сектору”. За його словами, програма розрахована на чотири роки та фінансуватиметься Агентством США з міжнародного розвитку, а одним з її пунктів є саме створення збалансованої та стійкої пенсійної системи.

Учасники зустрічі дійшли згоди про подальшу практичну співпрацю, результатом якої на першому етапі стане створення фахівцями проекту різних моделей пенсійної системи, які будуть актуальними для застосування в Україні.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ