Глава Уряду: Збільшення мінімальної заробітної плати, заробітної плати вчителів, лікарів та рятувальників - це перші кроки подолання бідності у країні

Збільшенням удвічі мінімальної заробітної плати, підвищенням заробітної плати вчителям, лікарям та рятувальникам Уряд робить перші кроки на подолання бідності у країні. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв'ю агентству "Укрінформ".

"Яким є наш найбільший виклик сьогодні? Боротьба з бідністю. Ми маємо побороти бідність в нашій великій 45-мільйонній країні. З одного боку, необхідні реформаторські рішення, з іншого, необхідно розуміти відчуття людей, їхні найбільші проблеми, аби робити саме ті кроки, щоб подолати цей виклик. Мінімальна заробітна плата, підвищення доходів наших освітян і лікарів - це вже перші кроки", - заявив Глава Уряду.

Разом зі збільшенням мінімальної заробітної плати удвічі – до 3200 грн, збільшення заробітної плати українським вчителям на 50% та лікарям – на 30%, бюджетом на 2017 рік у тому числі передбачене збільшення заробітної плати співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій, нагадав Прем'єр-міністр.

"МНСник, який має гасити пожежу, іншими словами, іде у вогонь, мав заробітну платню "аж" 3 тисячі гривень. І нікому не було до цього діла. Коли щось горить, всі моляться на те, щоб ці люди вчасно приїхали і якісно виконали свою роботу. А потім вони йдуть до каси, і мають отримати ті 3 тисячі гривень. Це справедливо? – наголосив Володимир Гройсман. – Зараз ми підняли їм заробітну плату на трохи більше ніж дві тисячі гривень, і це означає, що ми починаємо потихеньку віддавати наші борги людям. І будемо віддавати їх далі".

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ