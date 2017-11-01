Павло Розенко: Ми гарантуємо виконання всіх соціальних зобов'язань перед мешканцями окупованих територій після повного виконання Мінських угод

Відновлення виплати пенсій та соціальних допомог мешканцям окупованих територій Донецької та Луганської областей відбудеться після виконання Мінських угод в повному обсязі. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Нарахування пенсій мешканцям окупованих територій Донецької і Луганської областей відбувається в повному обсязі. На жаль, українська держава зараз не має можливості виплачувати пенсії на цих територіях. Єдиний шлях до відновлення виплат на окупованих територіях – це повна їх деокупація і відновлення дії там українських законів і органів державної влади України», - сказав він.

За словами Віце-прем’єр-міністра, після відновлення територіальної цілісності Україна готова виконати всі зобов’язання і здійснити всі необхідні виплати пенсій і соціальних допомог. «Ще раз підкреслюю – всі нарахування відбуваються, у нас є чіткі реєстри тих людей, хто через дії бойовиків не може отримати зараз свої кошті. І ми гарантуємо, що після повного виконання Мінських угод і відновлення територіальної цілісності України, всі пенсії і соціальні допомоги людям, котрі залишились на окупованих територіях, будуть виплачені», - зазначив Павло Розенко.

ПРЕС-СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ