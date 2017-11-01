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Павло Розенко: Ми гарантуємо виконання всіх соціальних зобов'язань перед мешканцями окупованих територій після повного виконання Мінських угод

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Відновлення виплати пенсій та соціальних допомог мешканцям окупованих територій Донецької та Луганської областей відбудеться після виконання Мінських угод в повному обсязі. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Нарахування пенсій мешканцям окупованих територій Донецької і Луганської областей відбувається в повному обсязі. На жаль, українська держава зараз не має можливості виплачувати пенсії на цих територіях. Єдиний шлях до відновлення виплат на окупованих територіях – це повна їх деокупація і відновлення дії там українських законів і органів державної влади України», - сказав він.

За словами Віце-прем’єр-міністра, після відновлення територіальної цілісності Україна готова виконати всі зобов’язання і здійснити всі необхідні виплати пенсій і соціальних допомог. «Ще раз підкреслюю – всі нарахування відбуваються, у нас є чіткі реєстри тих людей, хто через дії бойовиків не може отримати зараз свої кошті. І ми гарантуємо, що після повного виконання Мінських угод і відновлення територіальної цілісності України, всі пенсії і соціальні допомоги людям, котрі залишились на окупованих територіях, будуть виплачені», - зазначив Павло Розенко.

ПРЕС-СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ

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