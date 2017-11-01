Прем'єр-міністр: Одне з ключових завдань на 2017 рік - вищі заробітні плати для українців

Одне з ключових завдань Уряду на 2017 рік – забезпечення вищих заробітних плат для українців та розвитку національної економіки. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи засідання Уряду у середу.

"Наше завдання сьогодні – питання вищих заробітних плат для українців. Це наш пріоритет. Мінімальна заробітна плата підвищена удвічі, має бути вища і середня заробітна плата. Я вважаю, що наша політика щодо належної оплати праці українців у тому числі буде сприяти позитивно розвитку національної економіки", – заявив Володимир Гройсман.

Прем'єр-міністр закликав міністерства тримати пріоритет вищих заробітних плат для українців у фокусі уваги протягом 2017 року.

"Наше завдання на 2017 рік в роботі кожного міністерства, кожного міністра – розвиток економіки і визначення засад для підвищення заробітної плати для українців, якої б сфери це не стосувалося", – зауважив він.

Глава Уряду поставив перед міністерствами завдання сформувати чіткі пріоритети, визначати план дій і кожен день концентруватися спільно з Парламентом та коаліцією над забезпеченням прийняття ефективних рішень.

"Наше завдання – розвиток економіки, створення робочих місць, отримання людьми нормальної заробітної плати, сплати чесних податків до бюджету і перерозподіл цих податків від підвищення соціальних стандартів. Так має працювати формула. Я переконаний у тому, що ми заклали усі основи для того, щоб ця формула спрацювала успішно", – зауважив Володимир Гройсман.

За його словами, зусилля Уряду у 2016 році дали можливість стабілізувати ситуацію і відновити економічне зростання. Це зростання мають відчути люди, наголосив Прем'єр-міністр.

Уряд заклав низку умов, що дадуть можливість досягти ефективності та результативності у багатьох сферах, зауважив він. Так, з 2017 року підвищено удвічі мінімальну заробітну плату від 1600 до 3200 грн. "Це перші кроки, які ми робимо для відновлення справедливості по відношенню до працюючих громадян України", – зазначив він.

Також було збільшено єдиний тарифний розряд, який є основою для нарахування заробітної плати в бюджетній сфері, і з 1 січня він дорівнює 1600 грн.

Прийняті рішення також дозволили підвищити заробітну плату вчителям до 50%, до 30% – лікарям, у середньому на 2 тис. грн збільшити заробітну плату для українських рятувальників, а також забезпечувати необхідні виплати для інших сфер, зазначив Прем'єр-міністр.

"Хочу і підтвердити, і запевнити усіх українських громадян, що Уряд України, я особисто як Прем'єр-міністр, у 2017 році зробимо все залежне від нас для того, щоб ви відчули позитивні зміни у вашому житті. Для нас це завдання №1. Не статистика, ні будь-які інші цифри, лише тільки розуміння того, як живуть люди, які у них є проблеми і як допомогти людям ці проблеми вирішити, і найголовніше – робити політику Уряду таким чином, щоб ці проблеми не виникали у майбутньому", – підкреслив Глава Уряду.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ