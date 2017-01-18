Сергій Савчук: У 2016 році місцева влада надала населенню та ОСББ у 3,2 рази більше додаткової фінансової допомоги на утеплення житла, ніж у 2015 році

Завдяки ініційованій ще у 2015 році тісній співпраці Держенергоефективності та місцевої влади, активній двосторонній взаємодії, постійному діалогу та консультаціям, 2016 рік став проривним у запровадженні більше 200 місцевих програм додаткової фінансової допомоги населенню на впровадження енергоефективних заходів.

«У 2016 році було розроблено та прийнято 216 місцевих програм з відшкодування населенню частини відсотків чи суми «теплих» кредитів. Це у 2,7 разів більше ніж у 2015 році. Тоді діяла 81 програма. Суми коштів, які передбачали у місцевих бюджетах, також зросли: у 2015 році на реалізацію програм було виділено 34 млн грн, а у 2016 році – вже 71 млн гривень», - прокоментував Голова Держенергоефективності дані моніторингу дії місцевих програм з енергоефективності в Україні.

«Один з головних показників успішності ініціативи Держенергоефективності щодо залучення місцевих бюджетів до додаткового відшкодування за «теплими» кредитами є те, що у 2016 році місцева влада надала населенню та ОСББ 45 млн грн компенсації відсотків чи суми «теплих» кредитів. Це у 3,2 рази більше ніж у 2015 році», - наголосив Сергій Савчук та додав, що таким чином близько 50 тис. сімей-учасників Урядової програми, скориставшись місцевими програмами, змогли в рази вигідніше утеплити своє житло.

Як бачимо, активність та відповідальність органів місцевого самоврядування у питаннях енергозбереження зростає на користь громадянам. Адже завдяки збільшенню кількості впроваджених програм більша кількість сімей змогла скористатися подвійною (а інколи й потрійною) фінансовою допомогою на утеплення: Урядовою та місцевою (обласною, міською, районною).

Що ж очікує українців у 2017 році? Завдяки тісній співпраці з Держенергоефективності органи місцевого самоврядування почали роботу над продовженням місцевих програм завчасно. І вже на початок 2017 року у 12 областях та 15 містах місцева влада виділила кошти на їх реалізацію. Загалом сьогодні діє 189 програм, ще близько 100 – у процесі розробки.

«Ми очікуємо, що у 2017 році працюватиме орієнтовно 300 місцевих програм, за якими українці зможуть отримати відшкодування частини відсотків чи суми за «теплими» кредитами», - надав прогноз Сергій Савчук.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ